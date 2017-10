iPhone X : les analystes revoient à la hausse leurs prévisions et s’attendent à un grand succès

Peu après le lancement des pré-commandes, le titre d’Apple a atteint de nouveaux records hier et les analystes sont de plus en plus confiants quant au succès de l’iPhone X, au point d’augmenter leurs premières prévisions des ventes.

Selon les analystes, la faible disponibilité de l’iPhone X est principalement due à la plus forte demande, plutôt qu’aux problèmes de production. C’est pourquoi, ils ont revu à la hausse les prévisions de ventes d’iPhone X, en plus de l’action AAPL qui a atteint les 168,07 $.

L’analyste Daniel Ives de GBH croit qu’ Apple pourrait vendre 50 millions d’iPhone X, soit 10 millions de plus que prévu d’ici la fin de l’année. L’analyste Jeffrey Kvval de Nomura Instinet confirme ces estimations, ajoutant lui aussi que les livraisons à 5-6 semaines sont causées principalement par la forte demande, et non à une faible disponibilité d’iPhone X.