Votre iPhone X pourrait être livré plus tôt que prévu

Si tout le monde n’aura pas la chance de recevoir son iPhone X ce vendredi 3 novembre, il est possible que les autres clients qui avaient une date de livraison estimée à 2 à 3 semaines et d’autres de 5 à 6 semaines, voient le délai être réduit de plusieurs semaines.

iPhone X – À quand la livraison ?

C’est exactement ce que plusieurs personnes sur Reddit ou encore des lecteurs de MacRumors rapportent. Par exemple, certains avaient au départ une date livraison estimée entre le 10 et 17 novembre, avant qu’Apple ne la mette à jour pour une livraison programmée au 3 novembre, soit la date officielle du lancement. Idem pour Juli Clover de MacRumors qui a vu le même changement dans sa commande.

Sur ces captures d’écran, on peut effectivement voir que la livraison est passée sur 10-17 novembre au 3 du même mois, soit une amélioration de 1 à 2 semaines. Il est donc possible que cela se passe également ainsi pour votre commande d’iPhone X. Si certains peuvent espérer une date livraison le jour J, d’autres clients avec un délai de 5 à 6 semaines pourraient être livrés entre le 10 et 17 novembre, c’est toujours mieux que d’avoir à patienter jusqu’à la mi-décembre.

On ne connait pas précisément les raisons de ce changement, mais il est probable que ce soit dû au fait qu’Apple ait augmenté la production de l’iPhone X. Possible aussi que la firme ait tout simplement annoncé des délais plus importants pour se laisser le temps de mieux gérer l’envoi massif auquel elle doit actuellement faire face. Rappelons qu’Apple doit envoyer des iPhone X dans plus de 55 pays à travers le monde et le même jour, c’est la raison pour laquelle les stocks sont déjà vides.

Si vous constatez un tel changement sur votre commande, faites-le nous savoir dans les commentaires.