Les clones d’iPhone X sont déjà disponibles à la vente ! [Vidéo]

Alors que le lancement officiel de l’iPhone X n’aura lieu que ce vendredi 3 novembre, les copies chinoises sont déjà disponibles dans le commerce. Un YouTubeur vient tout juste de publier une vidéo avec comme titre « iPhone X Unboxing! », histoire d’attirer du monde.

La copie d’iPhone X est arrivée !

On se dit chouette, encore une vidéo sur l’iPhone X mais on déchante très vite avant même le déballage. Tout d’abord, la boîte affiche le dos du terminal, alors qu’Apple a opté pour la mise en avant de son grand écran OLED sur la boîte officielle. Vient ensuite le déballage où là encore, on constate qu’il s’agit d’une copie puisque l’appareil est emballé dans une petite poche plastique qui n’a strictement rien à voir avec ce que fait Apple.

Vous trouverez également bien d’autres choses pour identifier la supercherie, comme le bouton Home virtuel, la couleur des icônes dans le Centre de contrôle, les bugs de navigation dans l’interface, entre bien d’autres choses.

Notez également que ce genre de copie ne tournent pas sous iOS mais sous une version modifiée d’Android donnant l’apparence du firmware d’Apple. Vous ne pourrez en aucun cas accéder à l’App Store, iCloud, et à tous les autres services.

Cet article a pour objectif de vous alerter sur l’existence des copies chinoises d’iPhone X qui vont commencer à arriver sur le marché français. Avec la pénurie déjà annoncé de l’appareil, il ne fait aucun doute que certaines personnes en profitent pour vous en refourguer un à prix d’or. Méfiez-vous des annonces alléchantes, et vérifiez toujours si l’appareil est un vrai en allant directement sur l’App Store voir s’il est s’agit de l’application d’Apple, et non de Google Play Store.

Pour toute commande d’iPhone X, nous vous recommandons de passer soit par Apple malgré les longs délais d’attente, ou encore par les revendeurs officiels ou les opérateurs. C’est le mieux que vous ayez à faire pour éviter de vous faire arnaquer.