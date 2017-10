iOS 11.2 inclut SiriKit pour le HomePod

Apple a annoncé qu’iOS 11.2 intégrait SiriKit for HomePod, permettant aux développeurs d’étendre l’interaction vocale naturelle du haut-parleur sans fil grâce à des fonctions personnalisées. Avec SiriKit for HomePod, les utilisateurs peuvent accéder facilement aux applications iPhone et iPad compatibles avec SiriKit qui prennent en charge les interactions vocales telles que la messagerie, les listes et les notes.

En d’autres termes, vous serez en mesure de dire à votre HomePod d’envoyer un message par l’app Messages ou une autre application compatible, ajouter un article à votre liste de courses ou créer une note rapide. Selon Apple, Siri reconnaît les demandes SiriKit faites sur le HomePod avant de les envoyer sur l’appareil iOS de l’utilisateur. Pour tester leurs commandes personnalisées, les développeurs peuvent utiliser Siri via un casque sur un iPhone ou un iPad sous iOS 11.2 bêta.

« Siri gère toutes les interactions de l’utilisateur, y compris la reconnaissance de la voix et du langage naturel, et travaille avec votre extension pour obtenir des informations et gérer les demandes des utilisateurs », a ajouté Apple.

Apple a également mis à jour aujourd’hui le firmware HomePod, mais n’étant pas encore disponible, il est impossible de vérifier ce que la mise à jour contient. De plus, Apple prévoit de le commercialiser seulement aux États-Unis dans un premier temps dès le mois prochain.