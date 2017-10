La BMW Z8 de Steve Jobs sera bientôt vendue aux enchères

La BMW Z8 de Steve Jobs sera mise aux enchères le mois prochain chez Sotheby’s à New York. Dotée de 400 chevaux, le bolide a été estimé entre 300 000 $ et 400 000 $. Bien que le co-fondateur d’Apple en ait fait l’acquisition en octobre 2000, il n’affiche que 15 200 miles (un peu plus de 24 000 km) au compteur.

« Selon la légende, Jobs a été convaincu d’acheter le Z8 par Larry Ellison le PDG d’Oracle, en expliquant avec enthousiasme à Jobs que la voiture était un modèle issu de l’ingénierie automobile moderne et ergonomique », indique Sotheby’s.

La BMW Z8 de Steve Jobs aura bientôt un nouveau propriétaire !

Steve Jobs l’a ensuite vendu à un particulier qui lui même l’a revendu à un autre, avant que le second propriétaire ne revienne sur sa décision quelque temps plus tard en la rachetant au troisième.

Cette BMW Z8 dispose de toutes les factures d’entretien, ainsi qu’une copie de l’inscription en Californie, ledit « feuillet rose » sur lequel est noté le nom et la résidence personnelle de Steve Jobs. Même le téléphone Motorola d’origine BMW que Jobs a soi-disant détesté, est également inclus dans la vente. Et elle dispose également d’une plaque d’immatriculation particulière où l’on peut lire « JOBS Z8 », qui a été enregistrée par le propriétaire actuel.

Généralement, c’est le genre de voiture qui se vend 128 000 $ sans les options, et entre 165 000 $ et plus de 200 000 $ pour les mieux équipés. De fait que cette BMW Z8 a appartenu à Steve Jobs, les enchères pourraient bien s’envoler en décembre prochain…