Un ingénieur Apple autorise sa fille à filmer l’iPhone X sur le Campus et se fait remercier !

Trois jours avant le lancement des pré-commandes, Brooke Amelia Peterson a pu filmer l’iPhone X depuis le Campus d’Apple, là où son père Peterson travaillait comme ingénieur. Peu de temps après la publication de la vidéo sur YouTube, celle-ci a été supprimée certainement à la demande d’Apple.

Depuis, Brooke a mis en ligne une nouvelle vidéo sur sa chaîne où elle explique que le géant de Cupertino n’a pas du tout apprécié qu’une telle chose arrive, et encore moins que la vidéo ait été faite sur son Campus, sachant que les employés connaissent très bien les règles qui leurs sont imposées. En aucun cas, un appareil non commercialisé ne peut être mis en lumière sous cette forme, et certainement pas sur le Campus d’Apple. Peterson a malgré tout enfreint cette révèle et autorisé sa fille à faire une petite vidéo du déjeuner avec son père à la cantine d’Apple, au cours duquel elle a ensuite filmé l’iPhone X et navigué dans l’interface.

Il perd son emploi chez Apple pour avoir laisser sa fille filmer son iPhone X !

Malheureusement, l’affaire a pris des proportions auxquelles ne s’attendait visiblement pas le père qui a très vite été licencié par Apple. Notez que Peterson est l’un des ingénieurs qui a travaillé sur l’iPhone X, plus précisément sur les puces Radio du terminal. Malgré ses compétences et apparemment très apprécié par Apple, d’après les propos de Brooke, Peterson est aujourd’hui sans emploi. Brooke s’en veut énormément que l’affaire ait pris cette tournure, tandis que son père dit assumé toutes ses responsabilités, et qu’il n’aurait pas dû permettre à sa fille de réaliser cette vidéo…qui lui a couté son poste. Comme l’explique The Verge, l’iPhone X de Peterson contenait des informations sensibles et applications que seuls les ingénieurs peuvent avoir. Pour ces raisons Apple a pris la décision de mettre fin à son contrat.

Brooke se dit néanmoins choquée que sa première vidéo soit devenue virale dans la mesure où elle n’avait quasiment pas d’abonné, et qu’elle ne faisait ça que pour s’amuser. Au sujet du licenciement de son père, elle précise que ses compétences lui permettront de rebondir assez vite, et que sa famille se porte bien malgré toute cette histoire.