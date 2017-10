Apple propose une garantie internationale pour les iPhone vendus en Inde

C’est en toute discrétion qu’Apple a mis en place une garantie internationale pour les iPhones vendus en Inde. Initialement, un client ne pouvait faire réparer son iPhone dans le cadre d’une garantie seulement dans le pays d’achat. Désormais, la firme a étendu la garantie à l’internationale.

Toutefois, Apple a posé quelques conditions. L’iPhone doit avoir été déverrouillé officiellement et non par un système tiers. De plus, l’iPhone ne doit pas avoir été acheté à Dubaï, là où le prix est inférieur à celui de l’appareil vendu en Inde, et surtout tous les modèles iPhone de Dubaï ne prennent pas en charge FaceTime.

Grâce à cette garantie internationale, les analystes s’accordent à dire que cela permettra à des clients les gens de ne plus trop hésiter à acheter des iPhones à partir de sources moins officielles, mais que cela n’aura pas pour autant un impact énorme sur les ventes globales.

Pour mémoire, l’Inde est un marché très important pour Apple, plus que la Chine où la concurrence est rude, grâce à une population de 1,2 milliard et sa classe moyenne grandissante.