Apple s’apprêterait à rendre l’iPad de troisième génération « obsolète »

Si vous avez un iPad de troisième génération, ce n’est pas le moment de le faire tomber. D’après un document interne, Apple aurait pris la décision de le rendre obsolète dès le 31 octobre. Cela signifie que les propriétaires ne pourront plus faire la demande d’une réparation hors garantie auprès du SAV d’Apple (sauf en Californie et en Turquie).

Lancée en mars 2012, la tablette n’a pas encore dit son dernier mot, au moins pour les utilisations courantes. Même l’iPad 2, que nous avons toujours, fonctionne encore très bien. Il est évident que vous ne pouvez pas profiter des derniers jeux et des nouvelles fonctions iOS, mais les deux restent encore bien utiles pour regarder des vidéos, consulter ses mails, naviguer sur Internet et plus encore.

Et si par malheur, vous faites tomber votre iPad 3, vous trouverez des pièces détachées sur Internet ou encore des réparateurs tiers prêts à mettre les mains le cambouis, car oui le remplacement du tactile est assez fastidieux en raison d’une importante présente d’adhésif…mais c’est faisable soi-même.