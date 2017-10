Quand recevrez-vous votre iPhone X ?

Ce matin, Apple a dû faire face à d’importantes pré-commandes d’iPhone X, à tel point que le délai de livraison est passé du 3 novembre à 5-6 semaines en moins de deux heures. Maintenant, il serait intéressant de savoir lesquels d’entre vous recevront en premier l’iPhone X. De notre côté, on a dû attendre 4 minutes avant de pouvoir accéder à l’App Store depuis l’application, qui par ailleurs a été plus rapide que la réouverture de l’App Store en ligne.

Si, Apple assure pouvoir nous livrer dès le 6 novembre, à cause du transporteur qui ne peut livrer que le lundi suivant, nous seront tout de même en mesure de le récupérer le 3 novembre directement à son dépôt comme nous le faisons chaque année. Si Apple prévoyait de sortir ses nouveaux iPhone un jeudi plutôt qu’un vendredi le problème ne se poserait pas, en ce qui nous concerne.

Probablement que la plupart d’entre vous ne rencontreront pas ce problème. En revanche, il est fort possible que certains ont pré-commandé l’iPhone X mais n’ont pas été satisfaits par la date de livraison annoncée par Apple. Par exemple, on a pu lire dans nos commentaires que notre lecteur hpls ne le recevra que le 20 novembre, tandis que d’autres lecteurs nous parlent du 3 novembre. Et vous, quelle est la date prévue ?