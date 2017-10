Apple et d’autres noms high tech soutiennent les droits des homosexuels dans une nouvelle affaire aux États-Unis

Apple, Yelp, PayPal, Salesforce ont signé un document juridique pour soutenir l’affaire portée par un couple gay qui s’est vu refuser par un pâtissier du Colorado de créer un gâteau de mariage. Le document juridique a été signé par ces grandes entreprises qui affirment également que grâce au soutien de la Campagne des droits de l’homme, cela a permis de mettre en évidence toute l’histoire.

Avec ces documents, les États-Unis peuvent se prononcer sur des affaires relatives aux droits sociaux et humains. Si le tribunal est tenu de lire ces documents, il peut les prendre comme un simple conseil.

La cause fait beaucoup débat aux États-Unis. Un pâtissier du Colorado a refusé de faire un gâteau de mariage pour un couple gay qui allait se marier après quelques jours. Les entreprises technologiques sont généralement utilisées pour soutenir ce type de cause car le premier amendement américain garantit des droits religieux, mais non sexuels.

L’affaire a donc été portée au plus haut et devrait débuter en novembre devant le tribunal à qui appartiendra de prendre une décision.