Twitter a plus d’utilisateurs actifs chaque mois

Lors de l’annonce de ses résultats financiers du dernier trimestre, Twitter a affirmé que le nombre utilisateurs actifs sur son réseau a connu une nette augmentation. Twitter compte désormais 330 millions d’utilisateurs actifs par mois, avec de plus en plus de trafic provenant des notifications push et d’e-mails de notification des nouvelles dans les flux d’utilisateurs.

Les revenus au troisième trimestre de 2017 se sont chiffrés à 590 millions de dollars, en baisse de 4% par rapport à la même période l’an dernier. Le PDG Jack Dorsey sait cependant qu’au cours du trimestre actuel, la société enregistrera son premier trimestre avec un bénéfice actif.

Twitter n’a en effet jamais eu un trimestre rentable selon les principes des PCGR, mais les choses devraient changer d’ici la fin de l’année. Twitter a toutefois admis qu’il y a eu une baisse de 1 à 2 millions d’utilisateurs au cours des 3 dernières années.

Pour atteindre ces résultats, la société a sorti des fonctionnalités de diffusion en direct afin de générer de nouvelles formes de revenus en plus de la publicité, comme les licences de données.