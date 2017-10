Inde : les ventes d’iPhone connaissent une importante croissance au troisième trimestre

Si le marché des smartphones en Inde a connu une oscillation au second trimestre 2017, la cabinet de recherche Canalys dévoile dans son dernier rapport que le marché est désormais reparti à la hausse, et plus encore. Alors que l’Inde est plus orienté vers les smartphones bas de gamme, Apple enregistre des expéditions d’iPhone à 900 000 unités au troisième trimestre 2017 soit plus du double par rapport au troisième trimestre 2016, ce qui représente une croissance impressionnante, et ce depuis que le géant californien a commencé la production locale en Inde plus tôt cette année.

« Cette croissance vient soulager l’industrie du smartphone. Les doutes sur le potentiel de marché de l’Inde sont clairement dissipés par ce résultat. » (Ishan Dutt, analyste chez Canalys)

Ishan Dutt précise qu’« Il y a près de 100 marques d’appareils mobiles vendues en Inde, avec plus de vendeurs arrivant chaque trimestre. En outre, l’Inde possède l’un des paysages de canaux les plus complexes, mais avec de faibles barrières à l’entrée. La croissance va continuer. La faible pénétration des smartphones et l’explosion de la LTE sont les principaux moteurs. »

« Les expéditions ont ainsi progresser de 23% en l’espace d’un an au troisième trimestre 2017 pour atteindre un peu plus de 40 millions d’unités. L’Inde a désormais dépassé les États-Unis pour devenir le deuxième plus grand marché du smartphone après la Chine. Samsung et Xiaomi, qui ont expédié respectivement 9,4 millions et 9,2 millions d’unités, ont représenté près de la moitié du marché total, les cinq premiers fournisseurs ayant continué à afficher une forte croissance au troisième trimestre 2017. »

Si l’iPhone rencontre apparement son public en Inde, cela ne suffit pas à Apple pour se placer dans le Top5 des meilleurs vendeurs de smartphones dans le pays. La firme de Cupertino est en effet derrière Samsung, Xiaomi, Vivo, Oppo et Lenovo.