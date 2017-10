EasyPark propose maintenant le support d’Apple Pay à ses clients

EasyPark nous informe à l’instant que ses clients peuvent désormais utiliser Apple Pay comme moyen de paiement. En tant que premier fournisseur européen de services de stationnement intelligents, il était important pour l’entreprise d’offrir cette solution capable de rendre les opérations de paiement mobile plus faciles, sécurisées et confidentielles.

Les utilisateurs de l’app EasyPark disposent enfin d’Apple Pay ce qui leur permet de ne plus avoir à sortir à chaque fois leur carte bancaire. Apple Pay est accessible aux clients d’EasyPark qui utilisent le système iOS en Suède, au Danemark, en Finlande, en France et en Espagne, en plus de l’option d’enregistrement de carte bancaire standard associée à l’application.

Le PDG du Groupe EasyPark, Johan Birgersson, n’a pas caché son contentement, après la conclusion du partenariat avec Apple, puisque cet accord va permettre aux utilisateurs de bénéficier d’un choix plus large de moyens de paiement au moment de régler leurs stationnements.

« La conclusion de ce partenariat avec Apple Pay a été pour EasyPark un objectif très stimulant, qui aujourd’hui nous rapproche encore davantage de la réalisation de notre vision : faciliter la vie urbaine des automobilistes, où qu’ils se trouvent. »

« De plus en plus d’Européens adoptent des modes de paiement numériques, et nous allons continuer à ouvrir la voie dans ce domaine, en permettant à nos clients d’utiliser les moyens les plus sécurisés qui soient, pour payer leurs stationnements », a-t-il ajouté.

L’application Apple Pay est facile à configurer et ses utilisateurs continueront à bénéficier de toutes les récompenses et de tous les avantages associés à leurs cartes de crédit et de débit. En magasin, Apple Pay fonctionne aussi avec l’iPhone SE, l’iPhone 6 et les versions ultérieures, de même qu’avec Apple Watch.

