Apple embauche Jay Hunt de la BBC pour s’occuper des contenus vidéos originaux

Dans le cadre de ses efforts pour la programmation vidéo originale, Apple a recruté Jay Hunt, exécutif de la BBC, et plus récemment directrice de la création de Channel 4. Selon The Financial Times, la dirigeante partagera sa vaste expérience en programmation chez Apple dès janvier 2018. Elle aura un rôle clé dans l’équipe internationale en charge du développement créatif d’Apple.

Apple a confirmé l’arrivée de Hunt, mais s’est refusée à commenter davantage :

« Mme Hunt était plus récemment chef de la création chez Channel 4, à l’époque où elle a éliminé Big Brother, développé Gogglebox et Black Mirror, Great British Bake Off de la BBC et deux fois Channel of the Year à le Festival de la Télévision Internationale d’Édimbourg. »

Après 7 ans chez Channel 4, Jay Hunt était en route pour devenir la prochaine directrice générale de Channel 4, mais elle a décidé de partir en septembre dernier. Elle rejoindra bientôt Apple et devrait travailler en étroite collaboration avec Jamie Erlicht et Zack Van Amburg, anciens cadres de Sony Pictures Television, qui ont rejoint la firme de Cupertino en juin. Pour mémoire, le géant de Cupertino s’est fixé un budget de plus de 1 milliard de dollars pour les séries originales au cours de la prochaine année.