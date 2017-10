Cochlear lance un nouvel implant auditif Made for iPhone conçu avec l’aide d’Apple

Suite à leur partenariat en juillet, Apple et Cochlear ont commencé à travailler ensemble sur le Nucleus 7, le premier implant auditif « Made for iPhone ». Ce dispositif a été mis au point pour les personnes ayant une déficience auditive importante. Cochlear a développé ce dernier en étroite collaboration avec l’équipe d’ingénierie de l’accessibilité d’Apple afin qu’il s’intègre au mieux à l’iPhone.

Le Nucleus 7 est maintenant disponible à la vente en Australie. Il permet aux utilisateurs d’écouter de la musique et des podcasts, regarder des vidéos, passer des appels, et plus encore. Cochlear prévoit d’étendre sa disponibilité à d’autres pays à travers le monde dans les prochains mois.

Le Nucleus 7 Sound Processor est le premier processeur Cochlear Made for iPhone au monde. C’est aussi le plus petit et le plus léger implant auditif à mettre derrière l’oreille disponible sur le marché.

« Le processeur du Nucleus 7 est un tournant pour les personnes malentendantes, qui leur permet de passer des appels téléphoniques, d’écouter de la musique avec un son stéréo de haute qualité, de regarder des vidéos et de passer directement des appels FaceTime avec leur implant Cochlear », a déclaré le PDG de Cochlear, Chris Smith, plus tôt cette année.

« Nous considérons que c’est l’une de nos valeurs fondamentales, un domaine où nous consacrons beaucoup de temps et d’énergie à assurer que nos produits fonctionnent pour tout le monde. », Sarah Herrlinger.

De son côté, Sarah Herrlinger, directrice de l’accessibilité d’Apple, a expliqué que l’accessibilité reste au cœur de l’ADN d’Apple. Apple s’est en effet énormément investie pendant plusieurs années pour créer la technologie nécessaire permettant de concevoir un tel accessoire auditif. Cependant, le travail de l’entreprise ne se limitait pas à Cochlear, car il est également disponible pour d’autres sociétés d’aides auditives.