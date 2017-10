L’iPhone 8 Plus est le smartphone le plus vendu à Taiwan

Apple franchit une étape importante sur le marché asiatique, avec l’iPhone 8 Plus en tête des smartphones les plus vendus. Selon Digitimes, l’iPhone 8 et l’iPhone 8 Plus représentent maintenant 26,1% des ventes totales de smartphones dans le pays au cours des 30 derniers jours. Au total, tous les smartphones d’Apple représentent 52,7% des ventes à Taiwan, permettant à Cupertino de surmonter Samsung.

Voici le classement des smartphones les plus vendus dans le pays:

À la seconde place, on retrouve Samsung, suivi de Sony, Oppo, Asus et HTC. Les données sur l’iPhone 8 Plus confirment une fois de plus que les utilisateurs asiatiques préfèrent les terminaux équipés d’un grand écran. Bien sûr, l’iPhone 8 Plus offre également un appareil photo à double objectif capable de simuler l’éclairage de studio professionnel avec le nouveau mode de prise de vue d’Apple « Portrait Lighting ».