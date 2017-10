Nouveaux jeux iOS : Yesterday Origins, Sheltered, Wreck Race et plus

En ce jeudi 26 octobre, les développeurs et les éditeurs proposent une nouvelle fournée de nouveaux jeux pour iPhone et iPad. Parmi ces titres, on retrouve Yesterday Origins, Sheltered, Wreck Race et plus.

Yesterday Origins

Yesterday Origins : 9,99€

1481. Un jeune garçon est traîné publiquement dans la rue. Accusé de sorcellerie, il est emprisonné par l’Inquisition espagnole pour être jugé et torturé. Plus tard il subira une transmutation alchimique qui fera de lui un immortel. Mais tout ne se déroula pas comme prévu.

ERMO

ERMO : 2,29€

ERMO est un puzzle game céleste aux graphismes apaisants et charmants. Les règles sont rapides à apprendre, mais tu y joueras pendant des heures. Plonge dans les paysages et les couleurs de ERMO et laisse-toi emporter par son atmosphère paisible.

Sheltered

Sheltered : 4,49€

Sheltered est un jeu de gestion de catastrophe post-apocalyptique qui donne un tout nouveau sens au terme « famille nucléaire ». Ayant bénéficié d’une courte avance sur les milliards qui ont péri dans un terrible holocauste nucléaire, vous devez récupérer autant de provisions que possible et vous rendre à l’abri souterrain en béton qui deviendra le refuge de votre famille pour les longues et sinistres années à venir.

Peace, Death!

Peace, Death! : 3,49€

Peace, Death! vous souhaite la bienvenue à Apocalypse, Inc. Votre défi : réussir votre période d’essai de sept semaines pour obtenir un poste de titulaire dans la compagnie.

ICEY

ICEY : 3,49€

ICEY est un jeu d’action 2D à défilement horizontal. Alors que vous suivez la voix omniprésente du narrateur, vous allez voir à travers les yeux d’ICEY et apprendre la vérité à propos de son monde. Derrière ICEY se cache un méta-game. Le narrateur va constamment te presser à aller dans une direction précise, mais tu dois te demander : “Pourquoi ? Pourquoi je dois suivre ses directions ? Pourquoi ne puis-je pas apprendre la vérité sur ce monde et sur la destinée d’ICEY ?” Combattez contre sa tyrannie et découvrez ce qu’il en est par vous-même !

Battlevoid: Sector Siege

Battlevoid: Sector Siege : 4,49€

Battlevoid: Sector Siege est un STR vous plongeant directement dans l’action, en prenant le commandement de forces humaines que vous devrez défendre contre de multiples factions ennemies. Le monde de Battlevoid : Sector Siege a été conçu pour vous faire vivre un champ de bataille très animé ; l’action n’est jamais qu’à quelques secondes du début de chaque partie.

Bury me, my Love

Bury me, my Love : 3,49€

Enterre-moi, mon amour raconte l’histoire de Nour, réfugiée syrienne entreprenant un dangereux voyage pour atteindre l’Europe, et de Majd son mari, resté en Syrie. Enterre-moi, mon amour est un jeu d’aventure vous qui fera vivre le périple de Nour, migrante syrienne essayant d’atteindre l’Europe. Majd, son mari est resté en Syrie et communique avec elle par messages, en la conseillant du mieux qu’il peut pour qu’elle parvienne à destination en toute sécurité.

Afghanistan ’11

Afghanistan ’11 : 21,99€

Nous sommes en 2011, vous commandez les opérations de l’armée américaine en Afghanistan. Mais contrairement aux précédentes générations d’officiers de votre famille, tuer l’ennemi n’est qu’une mission secondaire. La plupart de vos efforts et de vos ressources sont dépensés pour essayer de capturer les coeurs et les esprits de la population locale. Assurer la sécurité des civils, persuader les villageois locaux de rejeter les talibans et d’isoler les dirigeants de la milice est votre objectif principal.

The Sun: Origin

The Sun: Origin : 2,29€

En l’an 2050, le soleil a déclenché une vague catastrophique d’énergie dans l’espace, une vague de puissance qui plongea notre civilisation dans le chaos pendant des siècles. Bien que prédit depuis des années par la communauté scientifique, leurs avertissements ont été ignorés par les dirigeants du monde qui se sont plutôt disputés au sujet de petites préoccupations territoriales.

Wreck Race

Wreck Race : 3,49€

Wreck Race est un jeu de destruction de véhicules où le joueurs doit causer un maximum de dégâts et de destruction. Faites des ravages avec 15 voitures, à travers 18 pistes, et dans trois modes de jeu différents. Entrez dans le circuit, testez vos compétences en mode Crash ou participez à des tournois quotidiens contre les autres coureurs.