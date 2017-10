Apple est en seconde place sur le marché du processeur mobile

D’après les dernières données de Strategy Analytics Handset Component Technologies, le marché mondial des processeurs de smartphones a diminué de 5% par rapport à l’année dernière, atteignant 9,4 milliards de dollars.

Qualcomm reste leader sur ce marché avec 42% du total des ventes, mais l’on retrouve pour la première fois Apple à la deuxième place avec 18%, aux côtés de MediaTek avec la même part, tandis que Samsung et LSI viennent fermer la marche.

Notez que les processeurs mobiles 64 bits ont enregistré une croissance de 24% sur une base annuelle et ont représenté 86% de toutes les expéditions effectuées en 2017. Apple pourrait continuer sur sa lancée grâce à ses partenaires qui travaillent déjà sur les futurs processeurs, toujours plus fins et plus puissants pour les futurs produits de la firme de Cupertino.