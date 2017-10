iOS 11.1 devrait corriger le problème d’autonomie de l’iPhone

Depuis la sortie d’iOS 11.0.3, de nombreux d’utilisateurs, à commencer par iPhonote, ont signalé avoir de gros problèmes d’autonomie avec leur iPhone. Même les propriétaires du nouvel iPhone 8 ont fait la même constat. Toutefois, il semblerait qu’Apple ait apporté un correctif dans la dernière bêta 4 d’iOS 11.1.

Le YouTubeur iDeviceHelp montre en vidéo le gain obtenu lors du passage d’iOS 11.0.3 à iOS 11.1 bêta 4. Selon le modèle d’iPhone, on gagne entre 2h30 et 3h d’utilisation supplémentaire. Et encore, Apple a sorti depuis la bêta 5 qui elle aussi semble apporter du mieux sur ce point. Ce n’est pas encore la folie, mais disons que c’est un bon début en attendant la version finale d’iOS 11.1 dans les prochains jours.

Bien sûr, l’autonomie est assez compliquée à mesurer, tout relève de l’utilisation de chacun au quotidien. L’autonomie peut être excellente pour une personne qui utilise peu son iPhone, avec un certain pourcentage de luminosité, en réseau cellulaire ou en Wi-Fi. Et au contraire, elle peut s’avérer désastreuse pour une autre dont l’utilisation sera totalement différente selon les fonctions activées. C’est là qu’intervient cette vidéo où les tests sont effectués avec les mêmes paramètres et dans les mêmes conditions.

Si l’on accorde un certain sérieux à ces tests, iOS 11.1 devrait offrir une bien meilleure autonomie.