Nintendo : Animal Crossing Pocket Camp sera disponible sur iOS en novembre

Après une longue attente, Nintendo a officiellement annoncé la date de lancement de son jeu « Animal Crossing Pocket Camp » lequel sera disponible en novembre sur iOS et Android. Son nouveau tire mobile inclura une grande partie des caractéristiques de la franchise avec des nouvelles vraiment intéressantes.

Le joueur gérera son propre camping et sera responsable de tout ce qui se passe pendant la journée. Tout peut être personnalisé, en commençant par les caractères. Le joueur devra ensuite embellir le camping, le rendre amusant et offrir autant d’activités pour les clients. Seuls les meilleurs camps recevront l’appréciation des autres animaux.

Le joueur pourra visiter divers endroits où diverses activités de loisirs seront proposées pour aider les animaux et leur offrir des solutions de conception et de confort au sein du camping. Les matériaux nécessaires pour apporter les diverses améliorations peuvent être récupérés librement, mais le jeu comprend également des achats in-app pour obtenir rapidement un article spécifique. Ces transactions sont effectuées via le Ticket Feuille que le joueur peut gagner avec certaines activités dans le jeu ou en les achetant avec de l’argent réel.

Nintendo n’a pas encore annoncé de date précise, si ce n’est de dire qu’Animal Crossing: Pocket Camp sortira en novembre.