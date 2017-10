Apple Music : un documentaire sur Sam Smith, et un concert diffusé en direct de Londres le 3 novembre

Apple a récemment obtenu les droits sur le court métrage « On the Record: Sam Smith — The Thrill of it All » de Sam Smith qui sera disponible sur Apple Music le 3 novembre. Le chanteur discute de l’impact professionnel et personnel après avoir reçu un Grammy Award pour son premier album « In the Lonely Hour ».

Sam explique être passé par de mauvais moments, et qu’il n’essayait pas de faire « un gros disque pop quand j’ai fait cet album, j’essayais juste de faire quelque chose de personnel et de le faire comme un journal. »

Ce documentaire présente également des séances en studio documentant la réalisation du deuxième album de Smith, « The Thrill of it All », produit par Timbaland, Poo Bear et Jimmy Napes. Thrill of it All sera disponible en même temps que « On the Record » le 3 novembre.

À cette occasion, Apple Music organise un événement à Londres où les fans pourront écouter Sam Smith interpréter son nouvel album en direct. Le lieu du mini concert n’a pas été annoncé, mais Apple a déclaré que le spectacle sera diffusé en direct sur Apple Music.