App Store : la section « App du jour » augmente les téléchargements de plus 2 000% !

Depuis iOS 11, l’App Store a été entièrement remis à revu et dispose maintenant beaucoup plus de contenu éditorial ainsi que deux titres quotidiens recommandés : « L’App du jour » et « Le jeu du jour ». Ces applications profitent ainsi du mise en lumière incroyable qui augmente considérablement les téléchargements.

Les données publiées par Apptopia montrent que les titres choisis par Apple ont une moyenne de téléchargements de 2.172% par semaine, et de 963% concernant les jeux. Les 2172% sont atteints par les applications en semaine, tandis que le week-end, elle tombe à 580%. La moyenne par semaine est alors de 1747%, et de 792% pour les jeux.

Apptopia souligne ainsi que les titres sélectionnés par Apple enregistrent une augmentation significative des téléchargements, grâce à une vitrine de 24 heures qui met au premier plan une application et un jeu choisis par les éditeurs. En général, les applications ont une augmentation plus importante par rapport aux jeux, et le nombre de téléchargements augmente beaucoup plus en semaine que le week-end.

Durant la période surveillée, Apple a choisi comme « L’App du jour » 5 titres payants sur les 30 mis en avant, et 11 jeux étaient payants sur les 30.

L’étude montre également que les applications et les jeux qui figuraient déjà dans le top 20 ont eu un impact moindre, pour la simple raison que ce sont déjà des titres très populaires. Pour les titres indépendants et moins connus, l’augmentation des téléchargements a également conduit à une remontée dans le classement de plus de 1000 places !