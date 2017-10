Jeff Williams, COO d’Apple : « L’intelligence artificielle va changer le monde »

Jeff Williams, Chief Operating Officer d’Apple, a parlé de l’importance croissante de l’IA, à l’occasion du 30ème anniversaire de TSMC. Le partenaire d’Apple a en effet soufflé sa trentième bougie, et Apple ne pouvait pas manquer cet évènement, car il s’agit du fournisseur exclusif du processeur A11.

Selon Williams, l’intelligence artificielle est telle qu’elle sera bientôt en mesure de « changer vraiment le monde ». Le directeur de l’exploitation d’Apple est convaincu que ces technologies auront également un impact majeur sur le secteur de la santé, qui est maintenant mûr pour ce genre de changement. Et bien sûr, le smartphone sera au centre de toutes les plateformes IA :

« Nous pensons que les frameworks que nous avons construits, ainsi que les systèmes neuronaux intégrés dans l’iPhone et l’Apple Watch, sont une énorme part du futur. Ces frameworks permettront aux développeurs de créer des applications de plus en plus liées à l’IA, de sorte que le smartphone restera également une plateforme clé dans ce domaine. »

Williams a ensuite confirmé qu’Apple poursuivra son mix de gestion IA sur les périphériques de traitement basés sur le serveur. Apple utilise des serveurs pour traiter les demandes de Siri, tandis que CoreML est géré directement par le matériel de l’iPhone.

Concernant TSMC, Williams affirme avoir acquis une place de fournisseur clé chez Apple, grâce aux investissements risqués réalisés en 2010 pour répondre aux demandes de l’entreprise. Le COO a également remercié le président de TSMC Morris Chang pour « l’énorme investissement visant à augmenter le rythme de production dans le passé ». Ce n’est donc pas anodin si Apple a choisi TSMC comme fournisseur exclusif des processeurs Ax.