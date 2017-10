Tim Cook a parlé d’éducation et de la diversité avec le maire de Chicago

Suite à l’ouverture du nouvel Apple Store à Chicago, Tim Cook qui était présent, a profité de sa venue pour s’entretenir avec Rahm Emanuel, le maire de la ville. Dans cette interview, le CEO d’Apple est revenu sur l’éducation, plus précisément sur l’importance de l’apprentissage du code à l’école, ainsi que sur la diversité.

Tim a tout d’abord exprimé sa joie de voir ce nouvel Apple Store enfin terminé, et qu’il n’y avait pas meilleur endroit pour ce magasin ouvert à la culture et à l’esprit artistique qui représentent parfaitement Chicago.

« Chicago a une communauté incroyable et diversifiée et il y a une prise de conscience ici pour l’importance du codage est, et nous aimons cela. Nous sommes très partisans de l’apprentissage du code pour chaque enfant et chaque adulte. »

Tim Cook a ensuite parlé du travail d’Apple pour répandre l’apprentissage du code dans les collèges à travers le pays, notant également comment Apple a découvert que les collèges communautaires sont plus diversifiés que les établissements standards.

« Nous avons constaté que, lorsque nous avons commencé avec les collèges communautaires, ces derniers étaient beaucoup plus diversifiés que les universités. C’était comme la nuit et le jour, honnêtement. Et je veux parler de la diversité des genres et de la diversité ethnique. »

Le PDG d’Apple a également évoqué son sentiment sur la ville Chicago, où l’on trouve « des gens gentils et accueillants » : « Lorsque vous marchez dans les rues ici, vous sentez que c’est chez vous. Les gens vous regardent en face et sourient. »

Vous trouverez l’interview dans son intégralité à cette adresse ou directement dans l’app Podcasts.