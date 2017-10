Brevet : Apple invente l’écran texturé pour iPhone / iPad et Mac

Toujours aussi productive et pleine d’idées, Apple vient de faire valider un nouveau brevet par US Patent & Trademark Office concernant un écran texturé capable d’offrir de nouvelles sensations.

L’idée est de revêtir l’écran d’une couche rugueuse donnant par exemple l’impression d’écrire sur du vrai papier avec l’Apple Pencil (Rough Touch). Apple explique également que ce revêtement aurait aussi pour but d’avoir une certaine sensation au toucher avec le doigt (Smooth Touch).

La surface lisse paraîtra plus ou moins rugueuse selon la surface du doigt ou de l’objet en contact avec ladite texture en raison d’un certain espacement entre les pics et les creux formant le revêtement.

Apple présente cet écran sur un iPhone, un iPad et un MacBook, trois appareils susceptibles d’accueillir cet écran texturé. Évidemment, il n’est encore question que d’un brevet et non d’une technologie en phase de test ou de production. Plusieurs années vont être nécessaires à Apple et à ses fournisseurs pour mettre au point une telle technologie d’écran.