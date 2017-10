TSMC s’attend à une hausse de ses revenus de 10% dans les prochains mois

Grâce à l’iPhone X, TSMC estime que ses revenus vont connaître une croissance de 10% entre octobre et décembre. Cette croissance suivrait alors la hausse de 28% du mois d’août, suite au lancement de l’iPhone 8.

Notons que TSMC est aujourd’hui le seul fabricant et fournisseur de la puce A11 bionic utilisée dans les nouveaux iPhone. La hausse de ses revenus est donc directement liée au succès des ventes des iPhone. Avant l’iPhone 7, la production des processeurs était partagée entre TSMC et Samsung, mais Apple a opté pour le premier fondeur pour les nouveaux modèles d’iPhone puisque le second est aussi l’un de ses principaux concurrents.

La hausse des revenus pourrait être, selon nous, plus importante pour TSMC à condition que la production d’iPhone X soit plus stable, ou au moins suffisante pour répondre à la probable forte demande qui s’annonce déjà au 27 octobre, le jour du lancement des pré-commandes.