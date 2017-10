Panne de réseau SFR dans plusieurs régions de France

Si vous êtes clients SFR ou RED alors vous devez être très énervé au moment de cet article. Depuis quelques jours, le réseau fait des siennes un peu partout en France.

Mais depuis un peu plus d’une heure, nous constatons que le réseau est désormais totalement indisponible dans plusieurs régions de France. C’est notamment le cas chez nous (46 Lot), les antennes ne semblent plus être en mesure de fournir le moindre service. Sur notre iPhone 7 Plus apparaît le message « Aucun service », après une longue recherche. Rien n’y fait, ni redémarrage, ni changement d’iPhone.

Nombreuses sont les personnes à s’en plaindre sur les sites qui recensent les différentes pannes des réseaux et services opérateurs. Vous n’êtes donc pas seul ! Pour l’heure, l’opérateur n’apporte aucune réponse, et n’a pas communiqué sur cette panne…presque nationale.

Dites-nous dans les commentaires si vous avez toujours du réseau et dans quelle région ?