Astérix et la Transitalique : le 37e album est disponible sur l’iBooks store

Astérix et la Transitalique est le troisième épisode, après Astérix chez les Pictes et Le Papyrus de César, réalisé par Jean-Yves Ferri et Didier Conrad, et le 37e album des irréductibles gaulois où cette fois il est question d’unité entre les peuples dans une course de chars.

Ce nouvel album est d’ores et déjà disponible sur en vente libre, ainsi que sur l’iBooks store au prix de 7,99€. « N’en déplaise à Obélix, les Italiques, les habitants de l’Italie, ne sont pas tous des Romains, au contraire ! Les Italiques tiennent à préserver leur autonomie et voient d’un mauvais oeil les vélléités de domination de Jules César et ses Légions. »

Imprimé en 5 millions d’exemplaires, 2 millions sont dessinés à la France, 2 millions pour l’Allemagne, et 1 million pour les autres pays. Les fans vont pouvoir vivre aux côtés des deux héros une aventure palpitante à la découverte de cette suprenante Italie antique !

› Télécharger Astérix et la Transitalique sur l’iBooks store : 7,99€