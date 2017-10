Le NAB demande une nouvelle fois à Apple d’activer la radio FM sur l’iPhone

Malgré le déni d’Apple, NAB croit toujours que l’iPhone peut transmettre des fréquences FM, comme Apple l’avait fait avec l’iPod nano.

L’Association nationale des radiodiffuseurs et la FCC ont demandé à Apple d’activer la puce radio FM sur les nouveaux iPhone au moins pendant les périodes à risque. Les radios et les médias télévisuels fournissent des informations essentielles sur la façon d’évacuer rapidement en cas d’urgence, en particulier lorsque les inondations atteignent un certain emplacement. Ils fournissent également des conseils sur la façon de se préparer à l’arrivée des ouragans. Le fait qu’Apple bloque la réception de cette information est assez inquiétant.

En réponse à ces demandes, Apple a fait savoir qu’elle est profondément préoccupée par la sécurité de ses utilisateurs, comme en témoignent les fonctions SOS Urgence d’iOS et toutes les fonctionnalités de l’application Health. En outre, la société affirme qu’il est techniquement impossible d’activer la radio FM sur l’iPhone 7 et l’iPhone 8, car il n’y a pas de puces, ni d’antennes supportant le signal.

Suite à ces déclarations, la NAB cite l’iPod nano comme un parfait exemple de ce que l’iPhone pourrait faire. Ce seul appareil démontre que la radio FM fonctionne bien même sur les produits mobiles, ajoutant qu’Apple propose également une « excellente application pour gérer la lecture de diverses stations de radio FM. »

De plus, la NAB prend à partie Tim Cook : « Cook vient d’Alabama qui a été frappé par plusieurs ouragans. Personne plus que lui ne peut comprendre l’importance d’avoir une connexion radio FM en cas d’urgence lorsque les lignes téléphoniques ne fonctionnent pas. Nous l’invitons ainsi qu’Apple à reconsidérer l’idée d’activer la radio FM sur l’iPhone. Nous sommes prêts à coopérer pour accélérer sa mise en œuvre. »

Si la NAB a de bonnes intentions, Apple ne semble pas intéressée par cette proposition.