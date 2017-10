Nouveaux jeux iOS : Game of Thrones: Conquest, Time Recoil, Mmm Fingers 2 et plus

En ce jeudi 19 octobre, les développeurs et les éditeurs proposent une nouvelle fournée de nouveaux jeux pour iPhone et iPad. Parmi ces titres, on retrouve Game of Thrones: Conquest, Time Recoil, Mmm Fingers 2 et plus.

Game of Thrones: Conquest

Game of Thrones: Conquest : Gratuit

Westeros est en guerre. Les grandes Maisons s’affrontent, les dragons dominent les cieux et l’armée des morts menace le royaume. Vivez votre rêve et plongez au cœur de la guerre. Créez votre propre Maison et levez votre armée alors que vous évoluez dans un climat politique dangereux. Inspiré de la très populaire série de HBO, Game of Thrones : Conquest permet aux joueurs de devenir un seigneur de Westeros et de définir une stratégie pour conquérir le Royaume des Sept Couronnes. L’hiver est arrivé et l’armée de votre ennemi n’attendra pas pour croiser le fer. Partez en guerre et rejoignez la bataille aujourd’hui pour vous emparer du Trône de fer.

Smash Up – Le jeu de cartes

Smash Up – Le jeu de cartes : 5,49€

Smash Up est un jeu de cartes primé à base de decks prédéterminés conçu par Paul Peterson, maintenant disponible en version numérique, pour des heures de fun avec des joueurs du monde entier. Dans Smash Up, les joueurs choisissent pirates, ninjas, robots, zombies, et consorts et les combinent dans leur deck pour créer une équipe hybride, une équipe qui va faire des étincelles !

Time Recoil

Time Recoil : 4,49€

Time Recoil est un jeu de tir où tu tues pour ralentir le temps, dominer les fusillades au ralenti et déclencher des coups spéciaux dévastateurs. Initialement créé pour les ordinateurs et les consoles, Time Recoil offre une expérience rarement vu sur mobile. Choisissez entre des commandes tactiles innovantes à un seul bouton ou utilisez votre contrôleur MFi !

Mmm Fingers 2

Mmm Fingers 2 : Gratuit

“Après avoir essayé de croquer les doigts de plus de 22 millions de joueurs dans le premier opus, ces viles créatures sont de retour dans Mmm Fingers 2 ! Pendant combien de temps parviendrez-vous à échapper à ces monstres affamés ? Maintenez le doigt sur l’écran aussi longtemps que possible. Si vous levez le doigt ou que vous touchez quelque chose avec des dents… vous vous en mordrez les doigts, car vous aurez perdu !

Returner 77

Returner 77 : 5,49€

Returner 77 est un jeu de puzzle mystérieux de l’espace. Tu es dans un vaisseau extraterrestre géant planant au-dessus de la Terre après que tout est allé de travers. Tu es le seul espoir de la race humaine. Peux-tu nous sauver ?

Warhammer Quest 2

Warhammer Quest 2 : 5,49€

Les aventures et les donjons de Warhammer font leur retour ! Dans Warhammer Quest 2: The End Times, menez vos guerriers à travers des terres déchirées par la guerre, pillez des donjons et accédez à la gloire et la fortune ! Maniez l’épée, décochez des flèches et lancez des sorts pour repousser les citoyens du Chaos. Vos victoires sur le champ de bataille vous octroieront diverses récompenses telles que des armes, des armures, des compétences et du trésor.

Campfire Cooking

Campfire Cooking : 4,49€

Cuisine au coin du feu est un jeu d’énigme mêlant nature sauvage et cuisine au feu de bois. Découvrez la joie de cuisiner sur un bâton, et résolvez les énigmes du feu de camp ! Utilisez vos méninges dans la dernière création de Layton Hawkes. Mais attention, cela pourrait vous donner faim ou même envie de planifier votre prochaine escapade en forêt !

“PUSH”

“PUSH” : 1,09€

Comme nos jeux précédents, son intention est d’offrir une expérience relaxante, il n’y a donc pas de points, d’étoiles, de tutoriels, de compteurs de mouvements. Votre but est de pousser tous les boutons.

Cottage Garden

Cottage Garden : 5,49€

un océan coloré de fleurs entourées de murs, d’allées et de haies. En tant que jardiniers ambitieux, vous devez vous efforcer de remplir les parterres dans tous les coins de votre jardin, en respectant les limites d’espace pour créer des compositions toujours uniques. Vous utiliserez une variété de plantes, ainsi que des pots de fleurs et des cloches de jardin, pour créer des jardins resplendissants de diversité. Prenez soin des chats qui vous aident !

Sheep Frenzy 2

Sheep Frenzy 2 : Gratuit

Vous êtes-vous déjà demandé s’il existe un univers alternatif où les animaux dominent le monde ? Et si … il y a un univers où les moutons dominent le monde ? Y aurait-il des moutons clowns ou des ninjas ?

Zombies! ARgh!

zombies! ARgh! : 1,09€

Zombies! ARgh! est un shoot-em-up frénétique qui se joue sur un table basse, le sol de la cuisine, le bureau, la cour – partout où il y a une surface plane pour que la destruction des zombies éclate ! Combattez les hordes implacables de morts-vivants, armés de lance-flammes, de pistolets laser, de lance-roquettes et de grenades.