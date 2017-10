AirBeamTV : le mode miroir de l’iPhone maintenant compatible les TV LG

Après la version iOS de Mirror pour Samsung TV sortie la semaine dernière, les développeurs d’AirBeamTV proposent maintenant Mirror for LG TV, une version spécialement conçue pour les téléviseurs LG.

Dans le détail, AirBeamTV permet aux utilisateurs de voir l’écran de leur iPhone ou iPad sur une TV LG, de la même manière qu’avec le mode AirPlay de l’Apple TV.

Jan van Ottele, le co-fondateur et PDG a déclaré : « Aujourd’hui, j’ai le plaisir d’annoncer que notre équipe de développement a finalisé la version LG TV de l’application Mirror pour iPhone et iPad. Il existe de nombreuses applications sur l’App Store que vous pouvez utiliser pour envoyer des photos et des vidéos aux téléviseurs LG, mais c’est la seule application qui vous permettra de refléter exactement ce qui est sur l’écran de votre iPhone ou iPad sur la télévision. »

Notez qu’il y a quand même quelques petites limitations. Tout d’abord, il peut y a voir une latence d’une à trois secondes par moment, tout dépendra des performances de votre appareils iOS. De plus, les apps compatibles DRM ne peuvent pas profiter de l’effet miroir comme Netflix, et vous n’aurez aucun son lors de la mise en miroir de Safari.

Au final, il est peu probable que vous utilisiez cette app pour regarder des films. Ce sera plus pour visionner vos albums photos et vidéos, ainsi que d’autres applications.

› Télécharger Mirror pour LG TV (iOS) sur l’App Store : 5,49€

› Télécharger Mirror pour Samsung TV (iOS) sur l’App Store : 5,49€

› Télécharger Mirror pour Samsung TV (Mac) sur le Mac App Store : 10,99€