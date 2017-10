Apple et General Electric s’associent pour créer des apps iOS dédiées au secteur industriel

Apple et General Electric ont annoncé aujourd’hui leur nouveau partenariat dont l’objectif est de développer des applications industrielles pour la plate-forme iOS.

Tim Cook a déclaré pour l’occasion que GE est un « partenaire idéal avec une riche histoire d’innovation ». L’entreprise va créer des applications pour elle et ses clients professionnels, et les déployer sur iPhone et iPad en tant que standard dans toute l’entreprise.

« GE est un partenaire idéal avec une riche histoire d’innovation dans le monde industriel dans plusieurs domaines comme l’aviation, la fabrication, la santé et l’énergie », a déclaré Tim Cook. « Ensemble, Apple et GE changent fondamentalement le fonctionnement du monde industriel en combinant la plate-forme Predix de GE avec la puissance et la simplicité de l’iPhone et de l’iPad. »

Le SDK Predix sera mis à disposition des développeurs le 26 octobre grâce auquel ils pourront créer des applications. Predix permet aux applications d’informer les employés en cas de problèmes d’équipement dans une usine et de collecter rapidement des données pour la réparation.

General Electric a ajouté que les produits Apple vont devenir la norme au sein de l’entreprise, ce qui signifie que les employés travailleront exclusivement avec l’iPhone et l’iPad. La société prévoit également de faire la promotion du Mac comme le meilleur choix en cas d’achat d’un ordinateur de bureau.

Avec ce nouveau partenariat, Apple continue de poursuivre ses efforts pour entrer de plus en plus dans les entreprises afin que les ventes d’iPad, en baisse ces dernières années, puissent connaitre une nouvelle croissance. Rappelons que le géant de Cupertino a également IBM, Cisco, Deloitte, SAP comme partenaires.

Pour finir, Tim Cook a précisé : « même si presque toutes les entreprises du classement Fortune 500 testent des iPads sur leur lieu de travail, il y a encore beaucoup de place pour étendre l’utilisation des iPads dans chaque entreprise. »