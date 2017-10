Apple pourrait transformer le boîtier des AirPods en batterie de secours pour l’Apple Watch

Dans un nouveau brevet, Apple décrit comment le boîtier des AirPods pourrait devenir une petite batterie de secours pour l’Apple Watch grâce à la charge sans fil.

L’idée est très intéressante dans la mesure où Apple propose également l’iPhone 8, l’iPhone 8 Plus et l’iPhone X lesquels disposent aussi de la charge par induction. Il n’est pas exclu que ce boîtier permette également de recharger sans fil ces derniers en plus de la montre connectée d’Apple.

Et pour rappel, Apple a présenté lors de la keynote sa station de charge l’AirPower sur laquelle on a vu le boîtier des AirPods supporter la recharge sans fil, aux côtés de l’iPhone et de l’Apple Watch. L’AirPower est en effet en mesure de charger trois appareils à la fois.

En clair, il n’est pas impossible que le nouveau boîtier des AirPods de ce brevet soit commercialisé d’ici l’année prochaine, en proposant cette fonction de batterie de secours.