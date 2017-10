Gartner : 2018 sera une grande année pour le marché des smartphones

Les nouvelles données publiées par Gartner prédisent que les ventes mondiales de PC, tablettes et smartphones dépasseront les 2,35 milliards d’unités en 2018, soit une augmentation de 2% par rapport à 2017.

Ces données confirment que la croissance en 2018 sera la plus forte des 3 dernières années, grâce notamment au marché des smartphones. Gartner s’attend à de grandes choses avec l’iPhone X, qui pourrait surpasser tous les records de ventes d’Apple: « De la disponibilité de l’iPhone X à la fin de Novembre, nous attendons des résultats records pour 2018. »

Le cabinet fait ensuite remarquer que les smartphones se vendent plus que les autres appareils, mais le marché des tablettes et des PC est toujours vivant et de nombreux utilisateurs ne peuvent se passer de ces deux produits jugés indispensables notamment sur le lieu de travail.

Bien que les smartphones deviennent plus grands et plus puissants, ils ne remplacent toujours pas la tablette ni le PC. Par exemple, 48% des répondants ont déclaré qu’ils utilisent principalement des ordinateurs et des tablettes pour lire et écrire des emails ou encore visionner des vidéos, tandis que 34% utilisent principalement un smartphone.

Le vrai problème pour le marché des PC est que les utilisateurs ont tendance à changer d’ordinateur qu’après plusieurs années, contrairement au smartphone qui lui est remplacé plus régulièrement, environ après 18 à 24 mois. Mais selon Gartner, le retard annoncé pour l’iPhone X pourrait quelque peu aider à l’augmentation des ventes de tablettes et PC.