Consumer Reports : l’iPhone 8 n’est pas le meilleur smartphone du monde

En attendant la sortie de l’iPhone X, Consumer Reports a testé l’iPhone 8, et estime que certains appareils Samsung continuent d’être meilleurs à différentes niveaux.

Selon Consumer Reports, les meilleurs smartphones en circulation sont les Samsung Galaxy S8 et S8 Plus, suivis du Galaxy S7 sorti en 2016. Les iPhone 8 et 8 Plus se placent en quatrième et cinquième position. Le Note 8 arrive quant à lui en sixième place, ce qui permet à Samsung de placer trois des appareils dans les trois premières positions, suite à ces tests.

À ce sujet, il est bon de préciser que ces tests prennent en compte la qualité de conception, la performance, la facilité d’utilisation, la caméra et d’autres paramètres mineurs.

Reste maintenant à savoir si l’iPhone X permettra à Apple de remonter dans le classement. D’un point de vue du design et des finitions, l’iPhone X a effectivement une chance de passer devant les appareils de Samsung.