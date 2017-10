Apple souhaite acquérir des centres de santé

Depuis des années, Apple consacre beaucoup de temps et d’argent à tout ce qui touche à la santé. Nous l’avons vu avec les fonctions de l’Apple Watch, entre autres partenariats avec des cliniques.

Désormais, la firme de Cupertino aurait dans l’idée d’aller un peu loin en faisant l’acquisition de centres de santé, rapporte CNBC. Apple aurait déjà entamé des négocations avec la start-up Crossover Health en vue d’un possible rachat. À noter que Crossover Health a une base client intéressante qui comprend Facebook, Microsoft, LinkedIn, Square, ainsi qu’Apple.

La start-up One Medical est également dans le viseur d’Apple, mais aucune négociation n’aurait débuté pour le moment. Dans tous les cas, cela montre que la firme a l’envie d’apporter plus à la surveillance de la santé et à ses utilisateurs en y mettant les moyens.

Grâce à son Apple Watch et à une base de données solide, Apple pourrait en effet avoir les outils nécessaires pour améliorer considérablement ses services liés à la santé.