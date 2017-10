CarPlay : le « must have » pour la plupart des utilisateurs d’iPhone

Lancé en 2014, CarPlay commence à se faire une réelle place dans le monde de l’automobile. Un nouveau sondage de Strategy Analytics mené aux États-Unis montre que le copilote d’Apple intéresse de plus en plus les propriétaires d’iPhone.

Bien que CarPlay ne soit pas encore proposé sur tous les véhicules, les utilisateurs prévoient à 23% de le prendre lors de l’achat de leur prochaine voiture. Le système permet en effet d’avoir accès aux contenus iOS de l’iPhone sur l’écran tactile du tableau de bord. Apple en parle comme « un moyen plus intelligent, plus sûr et plus ludique d’utiliser votre iPhone en voiture. »

Les utilisateurs peuvent voir directement à l’écran les itinéraires, passez des appels, échangez des messages, écoutez de la musique… Tout en restant concentré sur la conduite.

Dans ce même sondage nous apprend que 56% des utilisateurs se disent intéressés par CarPlay, contre 21% qui ne portent pas attention. En Chine, CarPlay rencontre également un petit succès avec 36% d’intéressés, et 25% pour en Europe.

Si Apple a encore du chemin à faire pour faire adopter CarPlay auprès de tous les constructeurs automobile, le système embarqué représente tout de même un taux d’intérêt global de 30%, ce qui pourrait aider à sa croissance.