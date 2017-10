L’iPhone 8 resterait derrière l’iPhone 7 en terme de ventes

Aux États-Unis, les ventes d’iPhone 7 seraient bien meilleures que l’iPhone 8 en raison du peu de nouveautés et du design vieillissant.

En effet, l’iPhone 8 ne se différencie pas de l’iPhone 7 vue de l’extérieur. Les changements principaux se font à l’intérieur avec le processeur A11 bionic, l’écran TrueTone, la charge rapide et sans-fil, le nouveau mode portrait parmi quelques autres fonctions. Pour le cabinet KeyBanc Capital Markets, ces nouveautés ne sont pas suffisamment importantes pour attirer le client sur le dernier modèle d’iPhone en date.

De plus, l’iPhone X s’apprête à sortir, le 3 novembre exactement. Cet iPhone des 10 ans est celui qui dispose des plus importantes innovations telles que le nouveau design, l’écran OLED bord à bord, mais aussi la reconnaissance faciale Face ID, en plus des mêmes caractéristiques que l’iPhone 8 citées plus haut.

L’iPhone 8 semble également bien trop cher aux yeux des consommateurs pour le peu de nouveautés, et préfèrent alors se tourner vers l’iPhone 7 lequel profite d’une baisse de prix intéressante.

KeyBanc Capital Markets pense que les précédentes prédictions des ventes d’iPhone 8 ont été surestimées par les analystes. La faute à l’iPhone X que tout le monde semble désirer.