Une app permet d’activer les retours haptiques sur la Touch Bar des MacBook Pro

Avis aux propriétaires de MacBook Pro avec Touch Bar. Une nouvelle application baptisée Haptic Touch Bar vient de voir le jour et permet d’ajouter les retours haptiques sur la Touch Bar.

Initialement, ces petites vibrations sont réservées au trackpad pour simuler le clic lors d’une action sur le pavé. Désormais, il est possible de les avoir sur l’écran en forme de ruban situé au-dessus du clavier. Le développeur derrière ce logiciel propose à l’utilisateur 4 niveau d’intensité, de sorte à plus moins sentir la vibration, comme sur les derniers iPhone (dotés de 3 niveaux).

(via IDB)

Pour l’heure, les retours haptiques fonctionnent seulement sur les touches de fonction et Echap, mais d’autres raccourcis y auront bientôt droit. Le développeur prévoit de les ajouter aux emojis, aux réglages volume / luminosité, et plus encore.

Si Haptic Touch Bar vous intéresse, sachez que vous pouvez télécharger le programme dès à présent sur le site du développeur au prix de 4,99$ ou en version gratuite limitée à deux semaines d’utilisation.