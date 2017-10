Steve Wozniak dévoile son projet Woz U dédié à l’apprentissage du code

Le co-fondateur d’Apple Steve Wozniak a annoncé son nouveau projet Woz U, une université en ligne mise en place pour éduquer les gens aux nouvelles technologies et à l’apprentissage du code en ligne de sorte à le rendre plus accessible.

Woz U est exclusivement disponible en ligne, bien que Woz prévoit de créer de véritables campus physiques dans plus de 30 villes aux États-Unis et d’autres parties du monde. Cette université s’adresse aux étudiants et aux entreprises dont l’objectif principal est de former des personnes pour faciliter l’entrée dans le monde du travail. Des programmes appropriés seront également disponibles pour faciliter la mise en relation des universitaires avec les entreprises à la recherche des personnes qualifiées.

Steve Wozniak a déclaré : « Notre objectif est d’éduquer et d’enseigner aux gens un éventail de compétences utiles dans le domaine numérique sans avoir à perdre des années de formation. Les gens ont souvent peur de choisir une carrière dans le domaine de la technologie parce qu’ils pensent qu’ils ne peuvent pas le faire. Je sais qu’ils peuvent, et je veux leur montrer comment. »

Pour aider les étudiants à identifier la meilleure voie à suivre, Wozniak a créé une application dédiée Woz U (App Store US) pour les guider étape par étape. Des programmes conçus par des spécialistes du support informatique et des développeurs de logiciels sont déjà disponibles immédiatement. La science des données, les applications mobiles et la cybersécurité sont des sujets qui seront abordés prochainement.