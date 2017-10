Apple Plans : les transports en commun sont disponibles à Taiwan

Apple vient d’activer les informations sur les transports en commun de Taïwan dans son application Plans.

Les utilisateurs ont désormais accès aux horaires et aux itinéraires les plus récents pour atteindre un emplacement particulier en utilisant les transports en commun tels que les trains, les bus, les ferries et plus encore.

Grâce à cette intégration, les touristes de Taiwan pourront également profiter d’Apple Plans pour se déplacer plus facilement dans la ville en utilisant les transports en commun. Il existe plusieurs options allant des bus locaux aux trains à grande vitesse.

Cette première mise à jour semble couvrir sur toute l’île, de Taipei à Kaohsiung et Hualien, avec également des informations détaillées sur le métro. Sans oublier que Plans affiche aussi les modifications et les horaires en temps réel.