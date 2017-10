iOS 11 : une autonomie catastrophique, des ralentissements, plus d’autres bugs

En milieu de semaine, Apple a libéré l’iOS 11.0.3 en version publique. Elle était très attendue par les utilisateurs pour plusieurs raisons.

Vous êtes nombreux à vous plaindre principalement de l’autonomie désastreuse de l’iPhone depuis le passage à iOS 11. Et toutes les versions publiées à ce jour n’y ont rien fait, que ce soit iOS 11.0.1 – iOS 11.0.2 et iOS 11.0.3. Récemment, nous avons dédié un article à l’autonomie de l’iPhone sous iOS 11.0.2, dans lequel nous déclarions qu’Apple avait encore oublié de corriger ce problème.

Aujourd’hui, deux jours après l’installation d’iOS 11.0.3, nous constatons exactement le même souci avec l’autonomie, si ce n’est pire. À titre d’exemple, notre iPhone 7 Plus peut perdre jusqu’à 30% de batterie en une seule nuit, sans aucune utilisation, alors que sous iOS 10, la perte était de 5% maximum. C’est pour dire à quel point iOS 11 pose un réel problème.

La situation s’empire lors de l’utilisation de l’iPhone. Il peut engloutir 30% en moins de 20 minutes pendant une partie de jeu (avec luminosité à 100%, le son à 40% et le Wi-Fi activé). Sans même parler de jeu ou d’utilisation intensive, l’iOS 11 ne permet pas à l’heure actuelle de terminer la journée.

Le plus étrange dans cette histoire est qu’Apple sait que ce problème existe. Tous les sites spécialisés en parlent et relatent les faits sans ménagement, tout comme les utilisateurs qui se plaignent chez nous et ailleurs. Pourtant, l’iOS 11.0.3 sorti depuis peu ne permet toujours pas d’apporter du mieux à l’autonomie.

Mais ce n’est pas le seul problème. On a également remarqué des ralentissements à différents endroits, en plus d’un bug du clavier iOS qui persiste depuis plusieurs mises à jour. L’app Mail accuse elle aussi d’un souci assez régulier qui ne permet pas à l’utilisateur d’effacer ses mails. Il faut forcer la fermeture de l’app, et la relancer pour y parvenir.

Autre souci tout aussi gênant. Au cours d’une seule journée, l’écran peut se figer plusieurs fois, et peu importe ce que vous êtes en train de faire. Cela arrive aussi bien sur l’écran d’accueil que dans une application.

Face à un tel désastre, il faut espérer qu’Apple se penche sérieusement sur le sujet. Déjà que l’iPhone n’est pas connu pour avoir la meilleure autonomie, là c’est pire que tout !

