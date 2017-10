Incendie Californie : Apple a fait un don d’un million de dollars

Depuis plusieurs jours, la Californie est sous les flammes et les pompiers on bien du mal à le contenir. L’incendie a déjà dévasté des quartiers entiers, des hectares de vignes, et a fait au moins 36 morts.

Apple a donc décidé de venir en aide à la population avec un don d’un million de dollars. La firme a également encouragé ses employés à faire eux-aussi des dons supplémentaires.

© Josh Edelson, AFP

Pour information, les feux sont localisés au nord de San Francisco et Cupertino, là où se trouve le siège d’Apple. Le président Donald Trump a déclaré depuis l’état de catastrophe naturelle afin que les assurances puissent prendre en charge les dégâts auxquels font déjà face les victimes.