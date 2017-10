Encore un iPhone X dans la nature...avec une tentative de discrétion !

Alors que beaucoup vont devoir redoubler de patience avant de recevoir leur iPhone X, d’autres se promènent déjà avec l’appareil en main comme si de rien n’était !

Eh oui, il y a vous, il y a nous, et il y a eux…les chanceux 🍀! Apple a en effet dans ses petits papiers des employés et journalistes privilégiés. C’est ainsi qu’un petit veinard s’est fait griller avec l’iPhone X en main par lecteur de Reddit, qui n’a pas manqué l’occasion d’immortaliser le moment. On remarquera d’ailleurs que l’utilisateur a masqué l’encoche avec un genre de scotch noir en haut de l’écran. Il est en mode agent 007…ou presque !

Ce n’est pas avec ça qu’il allait échappé aux yeux de lynx du photographe, qui a immédiatement reconnu l’iPhone X. Il faut dire que l’écran et le design sont deux éléments qui ne mentent pas. L’iPhone X est suffisamment particulier pour être reconnu entre mille. Et c’est sans parler des bords brillants et de l’absence du bouton d’accueil qui sont eux aussi un moyen d’identifier rapidement l’iPhone des 10 ans.

Si l’homme teste déjà l’iPhone X durant une chasse aux Pokemons…ne nous résignons pas si vite, l’iPhone X arrivera très prochainement…mais certains l’auront plus vite que d’autres. La faute aux problèmes de production…