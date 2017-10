iPhone 8 : premier cas de batterie défectueuse aux États-Unis

Bien qu’on soit très loin du problème avec les batteries des nombreux Galaxy Note7 qui explosaient, Apple rencontre un nouveau cas de batterie défectueuse sur un iPhone 8.

C’est apparement la première fois que cela arrive aux États-Unis. 8 autres cas ont été recensés au Canada, Taïwan, Chine, Japon, Grèce et à Hong-Kong. Tous ont vu leur batterie gonfler au point de déchausser l’écran du châssis.

La plupart du temps, les propriétaires ont trouvé leur iPhone 8 dans cet état dès l’ouverture de la boîte. Le problème ne peut donc pas provenir d’une mauvaise utilisation ou encore d’un chargeur non certifié Apple.

Récemment, Apple a fait savoir qu’elle enquêtait déjà sur les premiers cas pour trouver la cause. Fort heureusement, il n’est ici question que d’un dommage de l’iPhone 8. Si la batterie venait à exploser, les utilisateurs pourraient être face à des problèmes bien pires. De toute manière, le SAV d’Apple remplace les appareils à chaque fois, tout en récupérant les modèles défectueux.

S’il y a déjà 9 cas de ce genre, ce n’est vraiment rien comparé aux millions d’iPhone 8 et 8 Plus produits à ce jour. Apple est encore très loin du fiasco du Note7, qui a poussé Samsung à rappeler plus de 2 millions d’appareils en circulation, sans parler d’une perte financière considérable qui se compte en milliards de dollars.