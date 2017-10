Molotov : les premiers contenus en 1080p et 4K sont disponibles sur Apple TV

Après myCanal, voilà que les premiers contenus de Molotov en 1080p et 4K débarquent sur Apple TV. Dans sa dernière mise à jour numérotée 2.3.0, l’éditeur a en effet apporté quelques nouveautés intéressantes.

Tout d’abord, on note le support du 1080p (option à 9,99€/mois) pour les principales chaînes telles que TF1, France 2, M6, et d’autres. Vient ensuite le support de la 4K, du HEVC/H.265, qui dans un premier temps ne concerne que la chaîne Luxe.TV. De plus, il vous faudra au minimum une connexion de 12 Mb/s pour la regarder sans encombre – l’idéal si vous avez acheté la nouvelle Apple TV 4K.

Si la 4K n’est encore qu’à ses débuts, cela montre tout de même que Molotov compte proposer très prochainement d’autres chaînes. Mais il faudra certainement mettre la main au portefeuille le moment venu pour profiter des nouveaux contenus 4K.

Des annonces sont prévues très prochainement à ce sujet, nous aurons l’occasion d’y revenir plus en détails.

› Télécharger Molotov gratuitement sur l’App Store