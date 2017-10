Semaine européenne du code : Apple propose des séances de programmation gratuites

Voilà une bien belle semaine pour tous ceux qui souhaitent apprendre les bases de la programmation. Apple vient d’annoncer à l’occasion de la Semaine européenne du code, la mise en place de centaines de séances de programmation dans les Apple Store européens.

« Cette initiative soutenue par la Commission européenne et se déroulant du 7 au 22 octobre met en avant l’importance de la programmation et vise à aider les débutants de tout âge à comprendre comment donner vie à leurs idées grâce à des lignes de code. »

De plus, Apple a prévu plus de 6 000 séances de programmation dans plus de 100 Apple Store répartis dans 10 pays d’Europe dès l’année prochaine, dans le cadre de ses programmes « Today at Apple ». Cette initiative vise à attirer les plus jeunes, mais pas seulement, vers le monde de la programmation, et plus précisément avec Swift Playgrounds, grâce auquel les programmeurs débutants peuvent facilement apprendre à coder tout en s’amusant, comme par exemple avec « L’atelier des enfants : Le labyrinthe de Sphero » et « Programmer des robots avec Swift Playgrounds ».

« Nous pensons que la programmation est le langage de l’avenir, et que nous devons offrir à chacun l’opportunité de l’apprendre » explique Tim Cook, CEO d’Apple. « Nous avons conçu une gamme d’outils innovants et gratuits pour rendre la programmation plus accessible, et son apprentissage plus ludique. Nous sommes conscients de l’impact considérable que peut avoir la technologie sur nos vies, et des opportunités qu’elle peut apporter. »

Apple ajoute qu’il y a désormais 1,36 million d’emplois liés à l’économie des apps iOS d’Apple, rien qu’en Europe. Apple a reversé près de 18 milliards de dollars aux développeurs dans toute l’Europe depuis le lancement de l’App Store.

Alors si vous avez envie de vous lancer dans la programmation, pourquoi ne pas commencer avec Swift Playgrounds et les séances gratuites d’Apple. Il suffit de vous inscrire sur events.codeweek.eu pour assister aux ateliers mis en place pour l’occasion