Nouveaux jeux iOS : The Talos Principle, Into the Dead 2, Dragon Hills 2 et plus

En ce jeudi 12 octobre, les développeurs et les éditeurs ont sorti de nouveaux titres bien sympas pour iPhone et iPad. Parmi les nouveaux jeux iOS du jour, on retrouve The Talos Principle, Into the Dead 2, Dragon Hills 2 et plus.

The Talos Principle

The Talos Principle : 5,49€

Comme s’il se réveillait d’un sommeil profond, le joueur se retrouve dans un monde étrange de ruines antiques et de technologies avancées. Chargé par son créateur de résoudre une série d’énigmes de plus en plus complexes, il doit décider s’il veut avoir la foi ou se poser les questions difficiles : Qui suis-je ? Quel est mon but ?

Into the Dead 2

Into the Dead 2 : Gratuit

Traversez l’apocalypse zombie dans une course contre la montre pour sauver votre famille. Munissez-vous d’un arsenal d’armes puissantes et faites tout ce qu’il faut pour survivre. Estropiez, écrasez et massacrez les morts, ne reculez devant rien pour continuer à progresser ! Dans un monde où personne n’est à l’abri, jusqu’où irez-vous pour vous en sortir en vie ?

Dragon Hills 2

Dragon Hills 2 : 3,49€

Nous revoilà ! Retrouvez notre héroïne quelques années plus tard. Des zombies ! … Où ça ??? … Des dragons ! … Quoi ??? Des cowboys, des robots en armure et des vaisseaux spatiaux ! Pourquoi ?! Tant de questions… Mais on n’a pas trop le temps de vous répondre maintenant, les gars. L’apocalypse zombie a déjà commencé ! Dépêchez-vous ! Enfourchez votre robot dragon et battez-vous pour sauver l’humanité !

Home Street

Home Street : Gratuit

Supersolid vous propose un tout nouveau jeu de simulation de vie et de décoration intérieure dans lequel vous pouvez bâtir la maison de vos rêves, incarner le personnage de votre choix et réaliser vos envies dans une ville fondée sur l’amitié !

The Pirate: Plague of the Dead

The Pirate: Plague of the Dead : Gratuit

Prenez le commandement de ton propre navire, et conquérez les Caraïbes ! The Pirate: Plague of the Dead, c’est un jeu vidéo orienté sandbox, qui vous permet d’incarner le capitaine pirate le plus brutal qui a hissé le Jolly Roger ! Adoptez le rôle du capitaine pirate légendaire John Rackham, et utilisez la magie secrète du vaudou pour ressusciter la Bande Volante. Ensemble, les membres de cette bande de pirates historique affronteront le terrible Inquisiteur. Chacun des capitaines ranimés a des habilités uniques, qui amélioreront les statistiques de votre navire, garantiront plus or, vous donneront des avantages aux batailles, ou peut-être vous permettront de faire venir le puissant Kraken !

My Oasis – Sanctuaire Relaxant

My Oasis – Sanctuaire Relaxant : Gratuit

Prendre une pause peut s’avérer difficile quand vous avez tellement de choses à faire et si peu de temps à consacrer à vous-même. My Oasis est une app ludique créée pour des personnes qui ont besoin de faire une pause dans leur vie.

Taichi Panda 3: Dragon Hunter

Taichi Panda 3: Dragon Hunter : Gratuit

Avant que le monde ne soit peuplé par des maîtres taichi, il existait deux dragons nés du soleil et de la lune. Ensemble, ils ont partagé la vie dans le continent, et vivaient en harmonie depuis des siècles avant que l’obscurité n’attaque la lumière. Maintenant, les forces du mal projettent de contrôler le monde, et une guerre est sur le point d’éclater. Avez-vous maîtrisé les compétences taichi pour sauver tous les êtres vivants de la misère?

La Légende de Thor

La Légende de Thor : Gratuit

La Légende de Thor / Beyond Oasis, Action-RPG somptueux et immense, est désormais disponible sur appareils mobiles ! Jouez gratuitement et redécouvrez l’aventure intemporelle de SEGA. Lancez-vous dans un voyage intemporel riche en découvertes et aventures dans l’Action-RPG le plus épique de SEGA. Invoquez des esprits élémentaux grâce au pouvoir d’un “bracelet” magique pour affronter un mal ancien qui sème le chaos dans votre pays. Entre forteresses de montagne et contrées plongées dans l’ombre, le danger et l’aventure sont partout…

San Giorli

San Giorli : Gratuit

San Giorli, une région non gouvernée située entre trois galaxies, est devenue une ville sombre interstellaire grâce aux ordures rejetées des trois galaxies qui ont attiré un tas de charognards. C’est là que le protagoniste a grandi, et il a décidé de revenir après sa longue expédition interstellaire. Tout ce que vous devez faire est d’aider le protagoniste à découvrir la raison pour laquelle San Giorli est devenue inexplorée et rajeunir la ville.

Lionheart: Sombre Lune

Lionheart: Sombre Lune : Gratuit

Installe et joue à ce tout nouveau jeu RPG mobile aux graphismes et animations époustouflants ! Construis une armée puissante de héros en choisissant parmi les nombreux caractères et créatures uniques! Use de stratégie pour évoluer au travers des batailles tout en collectionnant des animaux, des pierres et des potions pour vaincre l’Épine des Murmures et éloigner les Ténèbres !