Wozniak : La personnalité de Steve Jobs était « very Trumpish »

C’est à l’occasion de la dixième conférence de l’Institut du Moyen-Orient que Steve Wozniak, le co-fondateur d’Apple a pris la parole et en est venu à parler de son ami Steve Jobs.

Il s’est exprimé sur les avantages et les inconvénients de Steve Jobs, et plus précisément sur sa personnalité « very Trumpish » en référence à l’actuel président américain Donald Trump.

Woz ajoute : « Dans l’un de nos premiers projets en collaboration avec Atari, Steve m’a trompé et a pris un peu d’argent. Ce fut aussi une personnalité qui ne voulait pas entendre et avaient tendance à dire de mauvaises choses aux gens. Je pourrais dire qu’il avait une personnalité très Trumpish. »

Il faut dire que Wozniak n’a jamais été fan de Donald Trump, mais il assimile tout de même les deux personnalités, ce qui n’est pas un compliment pour Steve Jobs. Nous ne savons pas si Trump et Jobs se sont déjà rencontrés, mais le président a toujours admiré le travail du co-fondateur d’Apple.