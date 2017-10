Pour Tim Cook, l’apprentissage du code est plus important qu’apprendre l’anglais

Au cours de sa tournée française, Tim Cook a rencontré plusieurs développeurs, le président Emmanuel Macron, mais aussi des journalistes.

Le CEO d’Apple a ainsi participé à une séance de questions/réponses mise en place par Konbini, le tout filmé un peu à l’arrache, mais c’est le contenu qui nous intéresse. Tim Cook explique comme à chaque fois, qu’il est très heureux d’être en France, et il croit justement qu’il serait bien que les petits français s’attardent plus à apprendre à coder avec Swift Playground que l’anglais, bien qu’il souligne que l’anglais reste utile. Il justifie ses propos en confirmant que le codage permet de s’adresser à 7 milliards de personnes dans le monde : « Si j’étais un écolier de 10 ans, je pense que ce serait plus important d’apprendre le code que l’anglais. »

Dans sa lancée, Tim déclare : « Je pense que le code devrait être obligatoire dans toutes les écoles publiques du monde », c’est là l’objectif d’Apple. « Nous tentons de rendre le code accessible avec notre langage de programmation Swift. C’est un langage dont tout le monde a besoin, et pas seulement les informaticiens. C’est fait pour nous tous. »

On peut ne pas être d’accord sur certains points ou la manière que Tim a d’annoncer les choses, mais les développeurs seront les premiers à dire que « Oui, le code est l’avenir ». De plus en plus de jeunes commencent sérieusement à s’y intéresser. D’ailleurs, nous avons vu à plusieurs reprises lors de conférences d’Apple de jeunes bambins invités par la firme de Cupertino à monter sur la scène pour parler de leur application développer de leurs mains.